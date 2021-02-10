Спарсить товары

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок601 просмотр
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Нужно с сайта донора спарсить только название, одно фото, pdf инструкцию. 

3 года назад
mixfightpride
Артур 
31 годМолдова
10 лет в сервисе
Был
13 дней назад
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