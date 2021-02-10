Front-end разработчик

$700
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки1393 просмотра
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Для проекта , на удаленную работу , в команду требуется front-end разработчик

Варианты сотрудничества обсуждаются ( сдельная оплата или ежемесячный оклад  )

Навыки :

1.Современный JS

2. Фреймворк Vue .

3. AJAX , REST , JSON , WebSocket , Push .

4. Git ( создание бранчей , слияние , разрешение конфликтов ).

5. Умение разбираться в чужом коде

3 года назад
vsevidjaschij
38 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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