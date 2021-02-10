Исправить ошибку jQuery

Здравствуйте, ТЗ прикрепляю ниже. Пишите у кого есть опыт подобной работы и работы с фреймворком Yii. Оплата по факту выполнения работ.
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Ошибка jQuery в консоли браузера.
Uncaught TypeError: jQuery(...).viewPC is not a function
Файл в аттаче. Ругается на строку 108
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