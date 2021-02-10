Разработка веб-приложения на Vue.js + Node.js или Laravel

подкатегории указать в отдельным столбике с род. категориями. Разделять знаком ">" Так же ссылки на фото товаров в отдельный столбик. с новой строки, через enter сам магазин https://www.planeta-sirius.ru/ нужные категории на скроине https://prnt.sc/yxthby отклик только от тех кто сейчас может приступить