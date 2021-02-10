Разработка веб-приложения на Vue.js + Node.js или Laravel

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок519 просмотров
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Всем привет! Необходимо разработать веб-приложение на vue.js + node.jsРабота будет происходить поэтапноИсходя из ТЗ1 этап - регистрация / восстановление пароля / авторизация2 этап - страница пользователей3 этап - приглашение пользователей в систему4 этап - профили пользователей5 этап - контакты6 этап - сделки7 этап - задачи8 этап - настройки9 этап - уведомленияКаждый этап необходимо будет ставить на наш хостинг (после оплаты за этап разумеется)Просьба озвучить бюджет в совокупности и разделить его по этапам+ Необходимо уточнить сроки реализации

Laravel
3 года назад
gm-art
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад