Парсинг товаров с сайта в csv

$5
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки248 просмотров
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подкатегории указать в отдельным столбике с род. категориями. Разделять знаком ">"

Так же ссылки на фото товаров в отдельный столбик. с новой строки, через enter

сам магазин https://www.planeta-sirius.ru/

нужные категории на скроине https://prnt.sc/yxthby

отклик только от тех кто сейчас может приступить 

3 года назад
ferz102
Маслов 
30 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад