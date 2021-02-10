Парсинг товаров с сайта в csv

Доработки по сайту на laravel. ТЗ по запросу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
подкатегории указать в отдельным столбике с род. категориями. Разделять знаком ">"
Так же ссылки на фото товаров в отдельный столбик. с новой строки, через enter
сам магазин https://www.planeta-sirius.ru/
нужные категории на скроине https://prnt.sc/yxthby
отклик только от тех кто сейчас может приступить
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