Программа отправки сообщений direct подписчикам Instagram, условно 10 страничек instagram

1) Нужно парсить подписчиков с 10 аккаунтов Инстаграм

2) И отправлять этим подписчикам, сообщения в direct с личной страницы или нескольких страниц

3) То есть программа по сбору контактов этих самых подписчиков, которые подписаны на другие популярные страницы

4) И программа (автоматическая/полуавтоматическая или ручная) по отправке сообщений в direct спарсенным подписчикам