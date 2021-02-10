Создать сайт, по ходу создания оформить пояснительную записку, что и для чего прописно в коде и собстрювенно поэтапно как создаётся сайт. Примерный макет есть и фото.
Программа отправки сообщений direct подписчикам Instagram
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Программа отправки сообщений direct подписчикам Instagram, условно 10 страничек instagram
1) Нужно парсить подписчиков с 10 аккаунтов Инстаграм
2) И отправлять этим подписчикам, сообщения в direct с личной страницы или нескольких страниц
3) То есть программа по сбору контактов этих самых подписчиков, которые подписаны на другие популярные страницы
4) И программа (автоматическая/полуавтоматическая или ручная) по отправке сообщений в direct спарсенным подписчикам
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