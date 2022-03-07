Python developer
Здравствуйте, я разработчик на python, мои основные технологии с которыми я уже имел опыт работы: python, django, postgreSQL, telegram api, discord api
Мои дополнительные навыки:
REST, Git, Linux, Английский язык, Unit Testing, HTML5, CSS3, Bootstrap, умею использовать регулярные выражения, использовал REST и SOAP, написание сложных SQL запросов, ORM, владею линуксом, имею опыт поднятия сайтов с помощью nginx, gunicorn, знаком с веб протоколами и их методами
89204609689
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Портфолио
- Сайт с олимпиадами для моего вуза61 просмотр
- Парсер списка сайтов по заданному запрос76 просмотров
- Веб-сервис и дискорд бот88 просмотров