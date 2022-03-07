Python developer

Здравствуйте, я разработчик на python, мои основные технологии с которыми я уже имел опыт работы: python, django, postgreSQL, telegram api, discord api

Мои дополнительные навыки:

REST, Git, Linux, Английский язык, Unit Testing, HTML5, CSS3, Bootstrap, умею использовать регулярные выражения, использовал REST и SOAP, написание сложных SQL запросов, ORM, владею линуксом, имею опыт поднятия сайтов с помощью nginx, gunicorn, знаком с веб протоколами и их методами

89204609689

[email protected]

Github.com/yellowpearl