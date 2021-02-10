Python скрипт-парсер телеграмм бота

Задача такая: Есть база клиентов интернет-магазина, которые оформили заказ и которым был отправлен товар. Есть номер телефона и соответствующий этому номеру товар и трек-код посылки. Необходимо чтобы программа брала из базы трек-код, вставляла его на сайте, который ...