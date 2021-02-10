Python скрипт-парсер телеграмм бота

Веб-программированиеЗавершен1 заявка480 просмотров
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Сформировать pandas dataframe с уникальными значениями

Сохранить dataframe в csv файл

Python
3 года назад
galkinc
Россия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
kulik_tk
21 годРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$15
1 день
Быстрая коммуникация и хорошее исполнение работы.
Четкая постановка задачи, и отличная коммуникация. Рекомендую для сотрудничества.
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