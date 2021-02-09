Настройка приема платежей на сайте по API

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки482 просмотра
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Сайт подключен к платежной системе провести интеграцию по API , настроить двухстадийную оплату

3 года назад
guest_16128808728962
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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