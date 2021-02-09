Фронтенд на Vue.js для управления заказами

Стоит задача интеграции внешней системы онлайн заказов с R-keeper. Система использует облачную технологию, API к которой необходимо интегрироваться White Server. Запросы должны отправляться методом POST HTTP, используется JSON. Остальные детали при личной переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать front-end для приложения управления заявками на Vue.js.
Бэкэнд реализован на Django rest framework. На данном этапе нужно
выполнить работы детально описанные в Т.З (во вложении). Позднее в него
будет интегрирована телефония и другой функционал.
Подобный функционал у нас уже реализован в другом проекте (скриншоты
интерфейсов во вложении), ожидаем похожей визуальной стилизации.
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