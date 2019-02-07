snaim

Сергей snaim

 
26 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
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0 из 5

Отзывы заказчиков

igorfraa
Игорь 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$35
10 баллов
4 года назад
Дизайн на Veutify
Figma
Быстро, качественно реализовал задачу. Отличная коммуникация.
Порядочный заказчик! Работой доволен, спасибо
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KrukovV
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
4 года назад
Правка на Unreal.P
Все сделано по ТЗ как надо. Исполнитель дружит с головой и руками. Все моменты оговариваются, уточняются, что явный плюс к коммуникации. Рекомендую.
Спасибо. Хороший заказчик. Четкая постановка задачи. Все ясно и чисто !
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iiivaniii
Иван 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Парсинг
Быстро и профессионально. Рекомендую!
Спасибо! Все точно, четко и быстро.
Ответный отзыв
Miromax87
Максим 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Настроить Google Captcha для эмейл формы на php
PHP
Сергей прекрасно справился с работой. Проявлял инициативу. Предлагал сам решения и сделал все в указанные сроки.
Хороший заказчик. Работа была не большая, сразу предоставил полный доступ для выполнения задачи.
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borisdenis
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
день назад
$45
10 баллов
6 лет назад
Расширение для браузера Google Chrome
Все сделано быстро и в срок, рекомендую, работой доволен
Хороший заказчик. Четкое ТЗ, проблем не возникло, оплата своевременная
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