Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
4 года назад
Figma
Быстро, качественно реализовал задачу. Отличная коммуникация.
Ответный отзыв
Порядочный заказчик! Работой доволен, спасибо
$40
10 баллов
4 года назад
Все сделано по ТЗ как надо. Исполнитель дружит с головой и руками. Все моменты оговариваются, уточняются, что явный плюс к коммуникации. Рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо. Хороший заказчик. Четкая постановка задачи. Все ясно и чисто !
$10
10 баллов
6 лет назад
Быстро и профессионально. Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо! Все точно, четко и быстро.
$15
10 баллов
6 лет назад
PHP
Сергей прекрасно справился с работой. Проявлял инициативу. Предлагал сам решения и сделал все в указанные сроки.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Работа была не большая, сразу предоставил полный доступ для выполнения задачи.
$45
10 баллов
6 лет назад
Все сделано быстро и в срок, рекомендую, работой доволен
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четкое ТЗ, проблем не возникло, оплата своевременная