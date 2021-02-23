KrukovV

Виталий Крюков KrukovV

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$264
выплачено фрилансерам
44%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
boikovadaria8
Дарья 
27 летРоссия
3 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
$54
10 баллов
3 года назад
Продвижение сайта
Понятные задачи, оплата в срок.
Все сделано хорошо.
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olegliyasov
Олег 
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
3 года назад
SEO для сайта
Виталий отличный клиент. Всегда на связи, четко понимает что требуется. Прислушивается ко мнению. Оплата во время (даже вошли в ситуацию, оплатили на 2 недели раньше срока) Всем рекомендую
Все сделано отлично. Олег рзобрал проект до косточек, проработал внутреннюю оптимизацию, выдал ТЗ программистам и копирайтеру. Продолжаю сотрудничество. Движемся к внешней оптимизации.
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snaim
25 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$40
10 баллов
3 года назад
Правка на Unreal.P
Спасибо. Хороший заказчик. Четкая постановка задачи. Все ясно и чисто !
Все сделано по ТЗ как надо. Исполнитель дружит с головой и руками. Все моменты оговариваются, уточняются, что явный плюс к коммуникации. Рекомендую.
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