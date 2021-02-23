Есть 4-5 роликов на Ютюб и рекламный аккаунт в GAds, связанный с аккаунтом на YouTube. Нужно рассказать какие есть варианты рекламных запусков роликов и настроить рекламную открутку этих роликов.
- Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт2 года назад
1. Поправить отправку данных с сайта в AmoCRM. С определенной формы слать заявку в AmoCRM в определенную колонку определенной воронки. 2. Воткнуть ГуглоКод отслеживания событий (целей) на определенные формы. Откликайтесь, обсудим задачи и бюджет. Требования к специалисту: Знание ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Собрать в Фигме прототипы двух лендингов на Тильде на Зеро-Блоках и сами лендинги. Сроки, цена, примеры?Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
На Laravel v7+ Vue.js v2 реализовать такой же сценарий для нашего проекта - https://habr.com/ru/company/otus/blog/499508/ На сайте к формам подключены почта, Амо, к корзине платежка с редиректом на сбер-шлюз и передачей заявки в Амо. Убрать в очереди из цепочки редиректа ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $54
Для unreal.place делаем: План работы: 1. Составление семантического ядра; 2. Согласование ядра с вами; 3. Кластеризация запросов, корректировка, добавление недостающих ключевых запросов; 4. Определение существующих позиций сайта по ключевым словам из семантического ядра; 5. Распределение запросов ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен3 года назад
- $54
Для unreal.place делаем: План работы: 1. Составление семантического ядра; 2. Согласование ядра с вами; 3. Кластеризация запросов, корректировка, добавление недостающих ключевых запросов; 4. Определение существующих позиций сайта по ключевым словам из семантического ядра; 5. Распределение запросов ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день. Необходимо взять на ведение проект https://vrpark.ru 1. Отвалилась оплата на сайте, надо починить. 2. установить ЯМетрику и FB-пиксель, и события для них по основным ключевым целям на сайте. Оплата почасовая - 15 USD в час, либо предлагайте ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $40
Оплата / предоплатаВеб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $79
Нужны анализ и внутренняя оптимизация сайта - https://clck.ru/TKFkV Список запросов и распределение по страницам какое-то у нас уже есть. От вас нужно ТЗ для программистов на технические правки, ТЗ для копирайтера на тексты (запросы и кол-во вхождений, ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен3 года назад
Требования к специалисту: Знание языка PHP; Хорошо ориентироваться в базовых технологиях: HTML, CSS, Базы даных; Владение OOP; Знание и опыт работы на Laravel v7+; Знание и опыт работы на Vue.js v2+; Приветствуется опыт работы с Laravel Nova ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день, специалисты и профессионалы своего дела. На данный момент я нахожусь в поисках разработчика под MacOS на С++ и Objective-C на постоянное долгосрочное сотрудничество. Суть первого проекта - доработка DC++ клиента ( [url=https://ru.wikipedia.org/wiki/DC%2B%2B]https://ru.wikipedia.org/wiki/DC%2B%2B[/url] ) под MacOS. Часть функционала уже ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт8 лет назад