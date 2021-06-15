Доработки на проекте с Laravel v7+ и Vue.js

На сайте woweuboost.com установлене официальный платежный плагин от Амазона - AmazonPay. После обновления из корзины пропала кнопка оплаты. Поскольку, ранее расположение и внешний вид этой кнопки правились с помощью CSS, вероятно все сломалось. Надо ...