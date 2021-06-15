Доработки на проекте с Laravel v7+ и Vue.js

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Закрыт5 заявок476 просмотров

1. Поправить отправку данных с сайта в AmoCRM. С определенной формы слать заявку в AmoCRM в определенную колонку определенной воронки.

2. Воткнуть ГуглоКод отслеживания событий (целей) на определенные формы.

Откликайтесь, обсудим задачи и бюджет.

Требования к специалисту: Знание языка PHP;

Хорошо ориентироваться в базовых технологиях: HTML, CSS, Базы даных;

Владение OOP;

Знание и опыт работы на Laravel v7+;

Знание и опыт работы на Vue.js v2+;

Приветствуется опыт работы с Laravel Nova v3;

Акуратность и педантичность, красивый и чистый код. 

AmoCRMCSSHTMLLaravelPHPVue.js
4 года назад
KrukovV
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