Подсчет количества заполненных полей в форме добавления поста WP

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Закрыт4 заявки1399 просмотров

Необходимо выполнить подсчет "релевантности" - количество заполненных полей от общего количества полей раздела (в форме ввода).

Результат записать в метаполе relevance.

Рассчитываем, - общее количество полей / (количество мета полей поста + категории + пиктограмма (logo, thumb)

gallery — описание галереи изображений поста

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