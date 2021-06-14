Скрыть часть контента на странице магазина в Ajax

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Закрыт1 заявка506 просмотров

Здравствуйте.

На странице товара магазина есть блок "О бренде"

Страница: coffeestory.in.ua/freshly-fried-coffee/efiopija-arsosala/

Скрин: http://joxi.ru/KAgo57etEP5YgA

Нужно закрыть контент в этом блоке в Ajax, чтобы скрыть от поисковиков.

Чтобы контент открывался по клику как сейчас, но подгружался бы в Ajax и в код страницы не был виден.

Контент в блок "О бренде" загружается переменной из БД.

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Юрий 
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