Скрыть часть контента на странице магазина в Ajax

Здравствуйте.

На странице товара магазина есть блок "О бренде"

Страница: coffeestory.in.ua/freshly-fried-coffee/efiopija-arsosala/

Скрин: http://joxi.ru/KAgo57etEP5YgA

Нужно закрыть контент в этом блоке в Ajax, чтобы скрыть от поисковиков.

Чтобы контент открывался по клику как сейчас, но подгружался бы в Ajax и в код страницы не был виден.

Контент в блок "О бренде" загружается переменной из БД.

Магазин на Opencart 2