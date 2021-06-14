Нужно интегрировать 1ый этап верстки в систему cms Wordpress.
Скрыть часть контента на странице магазина в Ajax
Здравствуйте.
На странице товара магазина есть блок "О бренде"
Страница: coffeestory.in.ua/freshly-fried-coffee/efiopija-arsosala/
Скрин: http://joxi.ru/KAgo57etEP5YgA
Нужно закрыть контент в этом блоке в Ajax, чтобы скрыть от поисковиков.
Чтобы контент открывался по клику как сейчас, но подгружался бы в Ajax и в код страницы не был виден.
Контент в блок "О бренде" загружается переменной из БД.
Магазин на Opencart 2
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно написать простой скрипт, в котором на входе подается список доменов. Для этого списка доменов на выходе в таблице будут показаны полученные данные. Данные должны быть получены по API сервиса. Все подробности ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется сверстать и интегрировать интернет магазин на Битрикс. 1. Главная страница. 2. Список товаров + страница поиска 3. Детальная карточка Переделка(редизайн) готового решения Аспро Некст. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
Настройка кэширования на сайте (проверка плагинов и их настройка)Сжатие кода, скриптов, таблиц стилейНастройка оптимизации изображениеВсе что нужно для поднятия скорости до зеленой зоны, в т.ч. мобильная версияСайт https://rabota.avrika.co.il/Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Есть проблема с передачей файла в лид битрикс, все данные приходят (телефон, имя и тд) все кроме прикрепленного файла. пишите примерную ценуВеб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $5
Нужно сделать три разных, стильных маски для Инстаграм - нанести логотип -софиты -возможно кинолента вокруг с исполнителем обсудим придумаем если понравится, закажем ещё для другого проектаВеб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищу кто сделает цель в Яндекс Метрике Оформленного заказа, чтоб передавались правильно, включая, чтобы на странице checkout success проверялось есть ли order_id, чтобы избежать дублей цели при обновлении страницы и если есть то вывести код ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $1800
Создание продающего сайта для компании "ДокторДез" с целью увеличения клиентов на наши услуги О компании: Компания Доктор-Дез оказывает услуги дезинсекции, дезинфекции, дератизации, дератизации, фумигации, так же занимается гербицидной и акарицидной обработкой, защитой деревьев. ...Веб-программирование20 заявокЗакрыт4 года назад
На сайте: https://areslex.com/ - страница: Вопрос/Ответ стала выдавать ошибку следующего характера: https://ibb.co/Jq37fcp Сайт на joomla 3Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад