Исправить ошибку (joomla)

Добрый день. Есть сайт, нужно на нем доделать много доработок. Сайт написан на php, на фрейворке codeigniter 3. (https://polyakov.co.ua/page/sozdanie-dvijka-na-codeigniter-3--hmvc-chast-3-pishem-modul-page) Ищу постоянного спеца, который сможет постоянно поддерживать связь и дорабатывать сайт по различным ...