Исправить ошибку (joomla)

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Закрыт5 заявок2122 просмотра

На сайте: https://areslex.com/ - страница: Вопрос/Ответ стала выдавать ошибку следующего характера:

https://ibb.co/Jq37fcp

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