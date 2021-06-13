Доработка интернет-магазина

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Закрыт5 заявок1488 просмотров

Добрый день.

Есть сайт, нужно на нем доделать много доработок.

Сайт написан на php, на фрейворке codeigniter 3. (https://polyakov.co.ua/page/sozdanie-dvijka-na-codeigniter-3--hmvc-chast-3-pishem-modul-page)

Ищу постоянного спеца, который сможет постоянно поддерживать связь и дорабатывать сайт по различным заданиям.

CodeIgniterPHP
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