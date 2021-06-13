При сообщении cookie не работает кнопка заказа Vuejs

Если со смартфона открыть страницу товара и за кнопкой Заказать всплыло предупреждение и Cookie - кнопка Заказать перестаёт работать

Пример на шоте и тут

https://toryfit.ru/ru/kupalnik-neon-pink

Обратим внимание, что у нас массив таких сайтов, работающих на общем коде, деплоящемся через GIT

Некоторые другие сайты на этой же системе

https://Sazashop.ru/ru/kupalnik-neon-pink

https://reinashop.ru/ru/kupalnik-neon-pink

Пример проблемы - на скриншоте в аттаче: если одновременно внизу экрана сообщение о cookies и кнопка Заказать, кнопка заказа не работает

Нужно исключить это на корню - пусть предупреждение о cookie на страницах товара, Корзины и анкеты возникает либо поверх, либо выше кнопки Заказать, например.

Временно можно вовсе убрать это предупреждение на всех страницах кроме главной и списка товаров

Важное

1) подписание соглашения о неразглашении (NDA), пример тут https://yadi.sk/i/OMEr_vRdMpSBxg

2) работа только в GIT с dev-сервером

3) провести также мерджи на test-сервер и потом на боевой