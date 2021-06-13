Нужен скрипт для тильды. Задача такая. На главной странице есть плитка с ссылками, TE605. Каждая ссылка ведет на страницу конкретного путешествия. В странице путешествия есть блок ME603, который переключает вкладки FR206 и ...
При сообщении cookie не работает кнопка заказа Vuejs
Если со смартфона открыть страницу товара и за кнопкой Заказать всплыло предупреждение и Cookie - кнопка Заказать перестаёт работать
Пример на шоте и тут
https://toryfit.ru/ru/kupalnik-neon-pink
Обратим внимание, что у нас массив таких сайтов, работающих на общем коде, деплоящемся через GIT
Некоторые другие сайты на этой же системе
https://Sazashop.ru/ru/kupalnik-neon-pink
https://reinashop.ru/ru/kupalnik-neon-pink
Пример проблемы - на скриншоте в аттаче: если одновременно внизу экрана сообщение о cookies и кнопка Заказать, кнопка заказа не работает
Нужно исключить это на корню - пусть предупреждение о cookie на страницах товара, Корзины и анкеты возникает либо поверх, либо выше кнопки Заказать, например.
Временно можно вовсе убрать это предупреждение на всех страницах кроме главной и списка товаров
Важное
1) подписание соглашения о неразглашении (NDA), пример тут https://yadi.sk/i/OMEr_vRdMpSBxg
2) работа только в GIT с dev-сервером
3) провести также мерджи на test-сервер и потом на боевой
Заявки фрилансеров
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