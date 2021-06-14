Wordpress. Добавить в шаблон поля для авторизации/регистрации

На сайте есть следующий функционал:

на странице регистрации есть дополнительное поле для промокода. Когда заполнен верный промокод, то пользователю после регистрации присваивается другая роль пользователя - вместо стандартной "customer" .

Нужно через Snippets и шорткода встроить в страницу:

- Поля для авторизации на сайте.

- Поля для регистрации на сайте.

- Для авторизованных пользователей - не показывать поля для входа/регистрации. Для пользователей у которых "user role" не равен "(указано в ТЗ)" - показывать поле для ввода промокода.

- На странице Личного кабинета, нужно добавить поле для ввода "промокода".

Подробное описание задания: https://www.evernote.com/shard/s295/sh/0db4560e-0185-62e3-b0f0-c85b0ddad552/202fae37ba5405a39b38f46d6843359c

Прошу откликнуться исполнителей, кто готов выполнить задание сегодня.