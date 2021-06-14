Развитие кода формы регистрации и еще требуется подцепить платежную систему.
Wordpress. Добавить в шаблон поля для авторизации/регистрации
На сайте есть следующий функционал:
на странице регистрации есть дополнительное поле для промокода. Когда заполнен верный промокод, то пользователю после регистрации присваивается другая роль пользователя - вместо стандартной "customer" .
Нужно через Snippets и шорткода встроить в страницу:
- Поля для авторизации на сайте.
- Поля для регистрации на сайте.
- Для авторизованных пользователей - не показывать поля для входа/регистрации. Для пользователей у которых "user role" не равен "(указано в ТЗ)" - показывать поле для ввода промокода.
- На странице Личного кабинета, нужно добавить поле для ввода "промокода".
Подробное описание задания: https://www.evernote.com/shard/s295/sh/0db4560e-0185-62e3-b0f0-c85b0ddad552/202fae37ba5405a39b38f46d6843359c
Прошу откликнуться исполнителей, кто готов выполнить задание сегодня.
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