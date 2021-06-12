Фронтенд разработчи

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок1769 просмотров

Нужно помочь ребятам сделать фронт для интернет магазина. Из основных требований - знание HTML/CSS/JS. Знать, что такое XmlHTTPRequest. Возраст не имеет значения

CSSHTMLJavaScript
4 года назад
symstu
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