Написать компонент на 1С Битрикс

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Закрыт3 заявки970 просмотров

Написать инструмент редактирования DNS зон на 1С Битрикс через API Google Cloud DNS

https://cloud.google.com/dns/docs/reference/v1

Чтобы можно было управлять доменными зонами из 1С-Битрикс в сервисе Google DNS

- Создание записей домена

- Удаление записей домена

- Изменения записей домена

- Получение записей домена

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