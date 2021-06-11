Разработка сервиса, который предоставляет пользователю возможность добавить свой аккаунт инстаграм и производить постинг комментариев к другим постам пользователей от своего аккаунта. От разработчика требуется знание php и вебразработки в целом. ...
Написать компонент на 1С Битрикс
Написать инструмент редактирования DNS зон на 1С Битрикс через API Google Cloud DNS
https://cloud.google.com/dns/docs/reference/v1
Чтобы можно было управлять доменными зонами из 1С-Битрикс в сервисе Google DNS
- Создание записей домена
- Удаление записей домена
- Изменения записей домена
- Получение записей домена
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