Плагин для Wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки1266 просмотров

Нужно выводить на сайте n-ное количество самых популярных категорий за прошедшие Х дней.

Популярность определяется по кол-ву просмотров самой категории + её записей.

Плагин должен быть универсальным, чтобы можно было сформировать вывод на сайтах с различной вёрсткой.

+ Нужно его настроить на тестовом сайте.

P.S. Безопасная сделка, без предоплат.

И просьба не скидывать мессенджеры, предпочитаю обсуждать всё здесь на сайте.

WordPress
4 года назад
bestprojects
Иван 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

erik999
Эрик 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 года назад
$50
12 дней
Escrow
Доволен работой!
Все хорошо. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Джулия
 
21 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
erik999
Эрик 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Разработать виджет загрузки файлов через dropzone и django

    $200

    Для складского сайта, необходимо разработать виджет для загрузки файлов средствами dropzone jsУ дропзона есть очень много кофигураций, нужно так же добавить их в виджет, не все конечно, например:thumbnailaddRemoveLinksparallelUploadsdictMaxFilesExceededacceptedFilesи так далее, обсудим детально.Ищу человека с большым ...

    DjangoJavaScriptPython
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Настройка лендингов и трекеров

    $300

    Требуется настроить 20 лендингов и трекеров, подключить к ПП. от исполнителя требуется разбираться в нюансах данной работы. разбираться в партнерских программах и трекерах которые сейчас присутствуют на рынке Оплата ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • AJAX + ocStore 2.3

    Нужен человек который имеет большой опыт работы с ocStore 2.3 и отлично знает AJAX Задание по ссылке https://drive.google.com/file/d/1BsQ3AUC2325H0rLM6AizIQ64-lblZgis/view?usp=sharing Пример реализации: https://novmet.ru/category/ognetushiteli/ левое боковое меню Яндекс в кеше не отображает http://joxi.ru/E2pd0g6u7kEGY2

    AJAXocStore
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Настройка лендингов и трекеров

    $300

    Требуется настроить 20 лендингов и трекеров, подключить к ПП. от исполнителя требуется разбираться в нюансах данной работы. разбираться в партнерских программах и трекерах которые сейчас присутствуют на рынке Оплата ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка магазина на ReactJS

    Я НЕ предлагаю Full-time занятость или вакансию. Мне нужна помощь с одним из моих проектов. Оплата почасовая ------------------------------- Чем предстоит заниматься: Работа в команде над разработкой магазина. Разрабатывать отдельные компоненты или же ...

    GitNext.js
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Адаптивный опросник Тильда.

    Задача: Сделать опросник на тильде (6 вопросов) с разным исходом финала (в зависимости от ответов), уникальным дизайном (он уже есть) и с возможностью мультивыбора (возможность выбирать несколько вариантов ответа). И 4 ...

    HTMLTilda
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Интеграция API на React Js

    Опишу вкратце суть задачи Есть готовый фронт на react js всего проекта , сам проект только с кандидатами буду обсуждать , есть готовые апи и связь с прогером который писал апи Задача: ...

    JavaScript
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    4 года назад