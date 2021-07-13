Плагин для Wordpress

Нужно выводить на сайте n-ное количество самых популярных категорий за прошедшие Х дней.

Популярность определяется по кол-ву просмотров самой категории + её записей.

Плагин должен быть универсальным, чтобы можно было сформировать вывод на сайтах с различной вёрсткой.

+ Нужно его настроить на тестовом сайте.

P.S. Безопасная сделка, без предоплат.

И просьба не скидывать мессенджеры, предпочитаю обсуждать всё здесь на сайте.