Для складского сайта, необходимо разработать виджет для загрузки файлов средствами dropzone jsУ дропзона есть очень много кофигураций, нужно так же добавить их в виджет, не все конечно, например:thumbnailaddRemoveLinksparallelUploadsdictMaxFilesExceededacceptedFilesи так далее, обсудим детально.Ищу человека с большым ...
Реализация проекта на C++ под вин и мак - начать сегодня!
Реализация проекта на C++ под вин и мак - начать сегодня!
Работа с NAT, серверами - минимальный интерфейс
Бюджет 170$ Оплата по мере выполнения
ТЗ исполнителю, сроки 2-3 дня
Оставляйте телеграмм, задача не сложная
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