Реализация проекта на C++ под вин и мак - начать сегодня!

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка931 просмотр

Реализация проекта на C++ под вин и мак - начать сегодня!

Работа с NAT, серверами - минимальный интерфейс

Бюджет 170$ Оплата по мере выполнения

ТЗ исполнителю, сроки 2-3 дня

Оставляйте телеграмм, задача не сложная

4 года назад
createrwebst
Андрей 
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Даниил
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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