Реализация проекта на C++ под вин и мак - начать сегодня!

Для складского сайта, необходимо разработать виджет для загрузки файлов средствами dropzone jsУ дропзона есть очень много кофигураций, нужно так же добавить их в виджет, не все конечно, например:thumbnailaddRemoveLinksparallelUploadsdictMaxFilesExceededacceptedFilesи так далее, обсудим детально.Ищу человека с большым ...