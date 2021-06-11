Настройка лендингов и трекеров

Требуется настроить 20 лендингов и трекеров, подключить к ПП.

от исполнителя требуется разбираться в нюансах данной работы. разбираться в партнерских программах и трекерах которые сейчас присутствуют на рынке

Оплата за каждый по факту выполнения работы