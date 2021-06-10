Работа с adualt ЛГБТ сайтом

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки940 просмотров

Реализация без каких либо фреймворков

Сайт уже сделан, нужно сделать отдельные функции.

Нужно сделать:

- Сделать отображение сколько времени назад было загружено видео

- Кем загружено видео

- Отображение длительности самого видео в галерее.

- Отображение просмотров видео.

- Сделать чтобы при наведении на видео показывались фрагменты из видео.

При клике на видео реализовать интерфейс, а именно:

- Дата загрузки

- Описание видео.

- Лайки/Дизлайки

- Репосты

- Комментарии

Оплата за отдельные реализованные функции, предоплата на усмотрение.

4 года назад
guest_16233518516782
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