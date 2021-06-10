Почта на сайте приходит в спам, нужно разобраться
Работа с adualt ЛГБТ сайтом
Реализация без каких либо фреймворков
Сайт уже сделан, нужно сделать отдельные функции.
Нужно сделать:
- Сделать отображение сколько времени назад было загружено видео
- Кем загружено видео
- Отображение длительности самого видео в галерее.
- Отображение просмотров видео.
- Сделать чтобы при наведении на видео показывались фрагменты из видео.
При клике на видео реализовать интерфейс, а именно:
- Дата загрузки
- Описание видео.
- Лайки/Дизлайки
- Репосты
- Комментарии
Оплата за отдельные реализованные функции, предоплата на усмотрение.
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