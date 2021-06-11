Сайт https://clck.ru/USCYc Админка выглядит так: https://prnt.sc/11v1wpa Нужно реализовать следующие задачи: 1. Коллекции спален, например, /collection/spalni_francheska/ В админке вставлены верные title и description. А на сайте в title везде "Спальня (название)" (например, ...
Парсинг сайта
Необходимо спарсить данные с информационного сайта о недвижимости.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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