Сверстать первый лейдинг, натянуть на реакт.

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Закрыт1 заявка105 просмотров

Сверстать первый лейдинг, натянуть на реакт.Разработать back на Laravel написать API и прикрутить к лейдингу на реакт.https://www.figma.com/proto/MZo8V9Zq8FyFWTFi2PYjNa/quotex?node-id=60%3A3&scaling=min-zoom&page-id=60%3A2

LaravelNode.js
4 года назад
Arlett
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dij0990
Денис 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$700
22 дня
Escrow
Все отлично

Заявки фрилансеров

dij0990
Денис 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад