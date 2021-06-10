Для складского сайта, необходимо разработать виджет для загрузки файлов средствами dropzone jsУ дропзона есть очень много кофигураций, нужно так же добавить их в виджет, не все конечно, например:thumbnailaddRemoveLinksparallelUploadsdictMaxFilesExceededacceptedFilesи так далее, обсудим детально.Ищу человека с большым ...
Торрент+Конвертер mp4+Оформление новости (DLE cms)
Здравствуйте.
Нужен конвертер видео из avi/mkv в mp4 с загрузкой исходных файлов на сервер конвертации через торрент, и последующей загрузкой уже готовых файлов на сервер раздачи.
И связка конвертера с сайтом, где будет показываться видео.
Должно быть так:
После оформления новости на сайте и добавления торрента, сама новость отправляется на модерацию.
Конвертер берет торрент-файл из добавленной новости, загружает файл для конвертации на сервер "1", обрабатывает его и уже в формате mp4 загружает на сервер "2" для раздачи.
После этого в добавленной новости (которая весит на модерации) заполняются доп. поля с прямыми ссылками (и их размером) на сконвертированные файлы и новость публикуется на сайте.
С сервера для конвертации все файлы после обработки удаляются.
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