Торрент+Конвертер mp4+Оформление новости (DLE cms)

Здравствуйте.

Нужен конвертер видео из avi/mkv в mp4 с загрузкой исходных файлов на сервер конвертации через торрент, и последующей загрузкой уже готовых файлов на сервер раздачи.

И связка конвертера с сайтом, где будет показываться видео.

Должно быть так:

После оформления новости на сайте и добавления торрента, сама новость отправляется на модерацию.

Конвертер берет торрент-файл из добавленной новости, загружает файл для конвертации на сервер "1", обрабатывает его и уже в формате mp4 загружает на сервер "2" для раздачи.

После этого в добавленной новости (которая весит на модерации) заполняются доп. поля с прямыми ссылками (и их размером) на сконвертированные файлы и новость публикуется на сайте.

С сервера для конвертации все файлы после обработки удаляются.