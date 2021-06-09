Создать сайт с API интеграцией

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Закрыт9 заявок1405 просмотров

Необходимо создать сайт (желательно на wordpress или битрикс) с интеграцией по API.

Принцип работы:

1)На нашем сайте пользователь, например, пишет ИНН организации в поисковой строке.

2) Запрос уходит на определенный сервис, по АПИ.

3) Получаем JSON файл

4) Выводим его в нужном формате на нашем сайте.

Подробное ТЗ отправлю исполнителю.

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linealexxx
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