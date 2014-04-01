Добрый день Ищу специалиста для разработке интеграций с сторонними сервисами Требования к специалисту - PHP jun/mid - знание английского на уровне чтения и понимания технической документации ...
Разработка сайта на битриксе
Ищем битрикс-разработчиков на субподряд для некоторых проектов на задачи по разработке. Могу прислать актуальные тз.
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