Ищу php специалиста для выполнение точечных задач по проекту WP

Есть готовый проект на базе ядра СMS WP

Написано много функционала для разных нужд. Оплата поэтапно.

В команде есть программист который поможет и подскажет какой участок кода нужно изучить или использовать, плюс поможет советом в реализации. Задач очень много, поэтому ищу специалиста более мение свободного от других проектов.

Основная задача на первом этапе деление логики без изменения текущего функционала.

выделить логику построения формы создания\ редактирования постов

привести стиль кода в аккуратный вид

(можно воспользоваться стандартами WP https://wp-kama.ru/id_8454/wp-php-standarts.html)

отделение:

- разметки шаблона формы

- логики построения полей

- логики (акций, промокода, релевантности)

- подключения стилей скриптов

- логики администрирования

Каждая функция должна отвечать одной задаче. Выделение логики в однозадачные функции.

Руководствоваться принципами DRY и KISS

Любые подробности в чате или аудио в тг

В откликах пишите свой рейт.