Доработка сайта DiamondCMS

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Сайт недвижимости

1. При выборе дома изменить поп-ап с https://prnt.sc/14u0svs на https://prnt.sc/14u0yqj . На сайте несколько планировок домов, на всех одинаковый поп-ап, который показывает оставшиеся квартиры. Для определенной страницы нужно переделать этот поп-ап как на скриншоте.

2. Планы квартир представлены svg файлами, которым в админке задаются определенный характеристики и некоторым планировкам не получается присвоить данные https://prnt.sc/14u3pjx . Надо исправить это.

4 года назад
webernetic-bel
Анна 
34 года
10 лет в сервисе
Была
4 года назад

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