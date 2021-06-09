Elasticsearch внедрить в проект, начать работу требуется сразу! сайт на Битрикс, бюджет 300$ - оплата по готовности работ Оставляйте Ваш телеграмм для связи
Оптимизировать производительность процессов на сайте WP(Woocomerce)
Оптимизировать работу двух аспектов на сайте.
Сайт на Wordpress (Woocomerce), на сайте 2 региона
1. Нужно отладить работу админ.панели - сейчас все очень долго (около 1 мин. меняются параметры товаров)
(плагины, и база данных впорядке)
2. Оптимизировать скорость оформления заказа. происходит более 20 секунд (построение запроса xml, несколько обращений к базе данных и сам запрос к API)
Заявки фрилансеров
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