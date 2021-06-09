Оптимизировать производительность процессов на сайте WP(Woocomerce)

Оптимизировать работу двух аспектов на сайте.

Сайт на Wordpress (Woocomerce), на сайте 2 региона

1. Нужно отладить работу админ.панели - сейчас все очень долго (около 1 мин. меняются параметры товаров)

(плагины, и база данных впорядке)

2. Оптимизировать скорость оформления заказа. происходит более 20 секунд (построение запроса xml, несколько обращений к базе данных и сам запрос к API)