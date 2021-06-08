Нужно будет разрабатывать новые сайты на CMS Opencart, нужны хорошие знания данной CMS. Требования: Желателен опыт разработки на языке PHP от 1 года; Знание HTML5, CSS, ...
Full Stack Web разработчик на написание no-code системы для web app
Ищу в команду Full Stack Web JavaScript разработчика для работы над Web no-code / low-code инструментом для создания приложений (условно - пишем свой bubble.io).
Нужно знать Node.JS, React, будет очень круто - если ещё будет Vue.JS, но это не обязательно.
Есть функционал за который надо будет браться в первую очередь - описание логики работы приложения на фронте, скорее всего в виде workflow (блоков; опять же калька с bubble.io); сейчас идёт работа над своим WYSIWYG-ом и дальше надо будет сочленять одно с другим.
В отклике, пожалуйста, пиши свой опыт, если есть - ссылки на код, свою ставку, и чем заинтересовало, что хочешь изучать и делать. Начало - в самое ближайшее время, но хорошего человека готов немного подождать.
В начале отклика напиши, пожалуйста, "no-code-dev", чтобы я знал что ты прочитал объявление.
P.S. Компании / агентства неинтересуют - пожалуйста, не тратьте время - не пишите. Я собираю команду и очень дорожу каждым человеком.
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