БОТ-Парсер "X-сайта" с оповещениями в телеграм

БОТ, который будет отправлять оповещения в приложении Телеграм при добавлении на сайт новых объектов.

Сайт: продажа авто

В сохраненной ссылке имеются все фильтры и настройки поиска.

То есть БОТ должен с определенным интервалом заходить на ссылки и если появился новый авто, БОТ должен скидывать сообщение в Телеграме - ссылку на новый добавленный авто.

БОТ должен понимать, что надо присылать только новые добавленные авто.

Например,

в 18:00 он должен смотреть машины, которые были добавлены >= 17:57

В 18:03 он должен смотреть машины, которые были добавлены >= 18:00

Настройки, чтобы была возможность:

1). Добавлять/удалять/менять ссылки.

2). Изменять интервал проверки ссылок.

Также нужна будет инструкция по настройке сервера.