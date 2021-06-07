Приветствую. Нужно написать бот: Пользователь делать SEO продвижение (обратные ссылки) на свой сайт через этот бот (есть как бесплатные тестовые пакеты продвижения так и платные). Само продвижение осуществляется на стороннем софте ...
Реализовать Передачу данных из Google Sheets в сделку Битрикс24
ТЗ
Тариф Б24 CRM+ облачная версия
Нужен опытный разработчик, уверенный в своих силах и результате.
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