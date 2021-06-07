Реализовать Передачу данных из Google Sheets в сделку Битрикс24

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка517 просмотров

ТЗ

docs.google.com/document/...

Тариф Б24 CRM+ облачная версия

Нужен опытный разработчик, уверенный в своих силах и результате.

4 года назад
guest_16231403323742
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Кирилл
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад