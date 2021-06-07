Сайт на Osstore, шаблон Revolution , надо увеличить скорость загрузки, предлагаете как можете увеличить скорость. Желательно чтобы скорость в гугл спид на мобильном стала 75-80.
PHP, разработка интеграций с Property Management System (PMS) (up)
Добрый день
В связи с увеличением кол-ва заявок на различные интеграции, хочу пригласить в наш проект программиста PHP.
Требования к соискателю
- PHP jun/mid
- знание английского на уровне чтения и понимания технической документации
- Желателен опыт работы с Drupal
Задачи
- разрабатывать новые интеграции с сторонними сервисами (95% это JSON, но бывает SOAP, SOCKET и прочие радости)
На первом этапе, оплата идет за каждую интеграцию, потом возможно зачисление в штат
Пример API для интеграции https://docs.guesty.com/
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