PHP, разработка интеграций с Property Management System (PMS) (up)

Добрый день

В связи с увеличением кол-ва заявок на различные интеграции, хочу пригласить в наш проект программиста PHP.

Требования к соискателю

- PHP jun/mid

- знание английского на уровне чтения и понимания технической документации

- Желателен опыт работы с Drupal

Задачи

- разрабатывать новые интеграции с сторонними сервисами (95% это JSON, но бывает SOAP, SOCKET и прочие радости)

На первом этапе, оплата идет за каждую интеграцию, потом возможно зачисление в штат

Пример API для интеграции https://docs.guesty.com/