Сайт на Osstore, шаблон Revolution , надо увеличить скорость загрузки, предлагаете как можете увеличить скорость. Желательно чтобы скорость в гугл спид на мобильном стала 75-80.
Сделать копию сайта
Требуется специалист который сможет сделать полную копию сайта https://значки-на-заказ.рф/
Копия должны быть в обычном HTML с рабочими формами обратной связи.
Прошу написать стоимость работы и сроки.
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