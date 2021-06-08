Сделать копию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок665 просмотров

Требуется специалист который сможет сделать полную копию сайта https://значки-на-заказ.рф/

Копия должны быть в обычном HTML с рабочими формами обратной связи.

Прошу написать стоимость работы и сроки.

HTML
4 года назад
Nickmedia
Дмитрий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$10
1 день
Спасибо! Все хорошо и быстро. Было приятно работать, всем рекомендую.
Работа была оплачена сразу же после выполнения, рекомендую данного заказчика.

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