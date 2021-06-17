Доработать шаблон сайта на Wordpress

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Завершен8 заявок1171 просмотр

Реализовать single page, исправить ошибки по верстке 

WordPress
4 года назад
Iliabazylev
Илья 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Si6aClo
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$20
3 дня
Escrow
Спасибо Всеволоду за проделанную работу! Все выполнено качественно, в очень сжатые сроки
Хороший заказчик, разбирается в теме, знает чего хочет. Было приятно работать.

Заявки фрилансеров

Мария
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Валерий
 
31 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
26 отзывов
4 года назад
Николай
 
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
61 отзыв
4 года назад
Валентин
 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
42 отзыва(-1)
4 года назад
Вячеслав
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
4 года назад
Si6aClo
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Виталий
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
22 отзыва(-1)
4 года назад