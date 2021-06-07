Регулярное выражение для проверки ввода ОГРНИП на python

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Нужно реализовать регулярное выражение для python для проверки ввода ОГРНИП

Вот условия проверки:

«ОГРНИП» - число. Правело проверки числа – Регистрационный номер состоит из 15 знаков:С ГГ КК ХХХХХХХХХ ЧС (1-й знак) - признак отнесения государственного регистрационного номера записи:к ОГРНИП - "3";к иному государственному регистрационному номеру записи - 4;ГГ (2-й и 3-й знаки) - две последние цифры года внесения записи в государственный реестр, например для записи в 2016 году это "16";КК (4-й и 5-й знаки) - кодовое обозначение субъекта Российской Федерации, установленное ФНС;Х - Х (6-й - 14-й знаки) - номер записи, внесенной в государственный реестр в течение года;Ч (15-й знак) - контрольное число: младший разряд остатка от деления предыдущего 14-значного числа на 13.

Python
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