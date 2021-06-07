Нужно настроить прием заявок с лендинга в Битрикс24

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Закрыт3 заявки4838 просмотров

Есть 5 лендингов. На них есть формы приема заявок. Заявки сейчас с них падают на почту. Необходимо, что бы заявки падали с лендингов в Битрикс24, как новые лиды.

4 года назад
prezedent
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Заявки фрилансеров

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