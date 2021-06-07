Cайта DLE + форум LogicBoard. Переодически сайт сильно "тормозит". Если в настройках форума отключить форум, то сайт начинает очень быстро загружаться. Нужно разобраться в причине + решить проблему. Версия форума: 5.0 ...
Починить сайт на DNN
Есть несколько проблем на сайте, в том числе слетели языки. Также поменять кое-что в интерфейсе. Я занимаюсь наполнением сайта, но не разрабатываю сайт, поэтому нужен человек, который сможет понимать, что мне надо. Сайт на английском языке, и плюс дополнительные языки.
Заявки фрилансеров
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