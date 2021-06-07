Починить сайт на DNN

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Закрытнет заявок373 просмотра

Есть несколько проблем на сайте, в том числе слетели языки. Также поменять кое-что в интерфейсе. Я занимаюсь наполнением сайта, но не разрабатываю сайт, поэтому нужен человек, который сможет понимать, что мне надо. Сайт на английском языке, и плюс дополнительные языки. 

4 года назад
guest_16230500025807
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров