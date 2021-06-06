Написать бота телеграмм

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Закрыт20 заявок764 просмотра

Нужно написать бота в телеграмм, который после нажатия на кнопку старт, выводиттекст и появляется две кнопки, описание и оплата

4 года назад
Nag555
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