Качественная настройка рекламных кампаний для Google ADS под ключ.

Приветствую, меня зовут Алексей Лигай. Предоставляю услуги по настройке рекламных кампаний в Google ADS (быв. adwords) и подключению и настройке Google Analytics. На конец 2018 года имею полуторагодичный опыт работы в агентстве и на фрилансе. Имеется статус Google Partners.

За 2017-2018 год настраивал и вел кампании на самые разные тематики такие как:

Муж на час;

Продажа профнастила, металлочерепицы и других изделий;

Реклама продукции крупной фабрики по пошиву одежды, а также продажи вязальных станков;

Реклама продукции промышленной химии;

Крупный авто интернет-магазин;

Реклама торговой марки бытовых обогревателей;

Реклама различных детских игрушек и девайсов;

Реклама московского агентства занимающегося наружной рекламой;

Клининговое агентство в Минске;

Контактные зоопарки в Киеве и СПБ;

Веб-студий (Дизайн, разработка);

Крупная сеть фитнес-клубов в Москве;

Продажа Б/У автомобилей;

И еще очень много других успешно реализованных рекламных кампаний.

Срок выполнения работы - от 5 часов;

Цена – почасовая оплата $20/час (Возможна оплата за проект);

Обязательное подключение систем аналитики (Включая отслеживание конверсий);

Промокод на 2000 грн/3000 руб;

14 дней оптимизации рекламных кампаний с момента первого клика.

Для оперативной связи обращайтесь в Telegram @l1hai