lihai

Алексей Лигай lihai

 
25 летУкраина/Днепр
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественная настройка рекламных кампаний для Google ADS под ключ.

Приветствую, меня зовут Алексей Лигай. Предоставляю услуги по настройке рекламных кампаний в Google ADS (быв. adwords) и подключению и настройке Google Analytics. На конец 2018 года имею полуторагодичный опыт работы в агентстве и на фрилансе. Имеется статус Google Partners. 

За 2017-2018 год настраивал и вел кампании на самые разные тематики такие как:

  • Муж на час;
  • Продажа профнастила, металлочерепицы и других изделий;
  • Реклама продукции крупной фабрики по пошиву одежды, а также продажи

    вязальных станков;

  • Реклама продукции промышленной химии;
  • Крупный авто интернет-магазин;
  • Реклама торговой марки бытовых обогревателей;
  • Реклама различных детских игрушек и девайсов;
  • Реклама московского агентства занимающегося наружной рекламой;
  • Клининговое агентство в Минске;
  • Контактные зоопарки в Киеве и СПБ;
  • Веб-студий (Дизайн, разработка);
  • Крупная сеть фитнес-клубов в Москве;
  • Продажа Б/У автомобилей;

И еще очень много других успешно реализованных рекламных кампаний.

  • Срок выполнения работы - от 5 часов;
  • Цена – почасовая оплата $20/час (Возможна оплата за проект);
  • Обязательное подключение систем аналитики (Включая отслеживание конверсий);
  • Промокод на 2000 грн/3000 руб;
  • 14 дней оптимизации рекламных кампаний с момента первого клика.
https://freelancehunt.com/freelancer/LihaiOleksii.html 

Для оперативной связи обращайтесь в Telegram @l1hai

Google AdsРекламная кампания
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
astral985
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Создать цель в Яндекс метрике и Гугл аналитике "ЗВОНОК"
Алексей, спасибо огромное за работу! Отличный исполнитель. Мы все время были на одной волне. Алексей не просто выполняет поставленную задачу, а еще оптимизирует всплывшие параллельно проблемы и отлично находит пути к их решению. Специалист знает свое дело и относится очень трепетно к своей работе. Однозначно рекомендую!
Александр постоянно на связи и точно знает что хочет! Отличный заказчик, очень рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
trehuben
Юра 
23 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
8 баллов
5 лет назад
Настройка Google Tag Manager
Нормально
Хороший заказчик. Мной работа была выполнена не полностью, 4 из 5 пунктов, за что приношу извинения. Заказчик всегда на связи, оплатил максимально быстро. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
masteritua
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$24
10 баллов
6 лет назад
Настроить Google Adwords c готовым СЯ
Доволен выполненной работой! Алексей показал на практике свой профессионализм в настройке GA. Рекомендую!
Четко сформированное ТЗ, своевременная оплата. Алексей приятный в общении и всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
fun_duk
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
6 лет назад
Консультация и настройка Google Tag Manager
Алексей сделал всё очень быстро, качественно. Был постоянно на связи и предлагал разные варианты решения моего задания. В общем - хорошо включается в задачу. Рекомендую.
Отличный заказчик, четко поставленное ТЗ и своевременная оплата. Спасибо!
Ответный отзыв
WebAero
34 годаСША
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$16
10 баллов
6 лет назад
Создать и настроить Google Adwords рекламу
Спасибо за оперативную работу! Все очень быстро и четко. Буду обращаться еще.
Отличный заказчик. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество).
Ответный отзыв