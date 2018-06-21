Качественная настройка рекламных кампаний для Google ADS под ключ.
Приветствую, меня зовут Алексей Лигай. Предоставляю услуги по настройке рекламных кампаний в Google ADS (быв. adwords) и подключению и настройке Google Analytics. На конец 2018 года имею полуторагодичный опыт работы в агентстве и на фрилансе. Имеется статус Google Partners.
За 2017-2018 год настраивал и вел кампании на самые разные тематики такие как:
- Муж на час;
- Продажа профнастила, металлочерепицы и других изделий;
- Реклама продукции крупной фабрики по пошиву одежды, а также продажи
вязальных станков;
- Реклама продукции промышленной химии;
- Крупный авто интернет-магазин;
- Реклама торговой марки бытовых обогревателей;
- Реклама различных детских игрушек и девайсов;
- Реклама московского агентства занимающегося наружной рекламой;
- Клининговое агентство в Минске;
- Контактные зоопарки в Киеве и СПБ;
- Веб-студий (Дизайн, разработка);
- Крупная сеть фитнес-клубов в Москве;
- Продажа Б/У автомобилей;
- Срок выполнения работы - от 5 часов;
- Цена – почасовая оплата $20/час (Возможна оплата за проект);
- Обязательное подключение систем аналитики (Включая отслеживание конверсий);
- Промокод на 2000 грн/3000 руб;
- 14 дней оптимизации рекламных кампаний с момента первого клика.
Для оперативной связи обращайтесь в Telegram @l1hai
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$10
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Портфолио
- Запуск рекламы в Google ADS для аренды автомобилей214 просмотров
- Запуск рекламы в Google ADS для страховой компании224 просмотра
- Запуск рекламы в Google ADS для веб-студии200 просмотров
- Сертификация Google ADS 2018250 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Алексей, спасибо огромное за работу! Отличный исполнитель. Мы все время были на одной волне. Алексей не просто выполняет поставленную задачу, а еще оптимизирует всплывшие параллельно проблемы и отлично находит пути к их решению. Специалист знает свое дело и относится очень трепетно к своей работе. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Александр постоянно на связи и точно знает что хочет! Отличный заказчик, очень рекомендую к сотрудничеству!
$25
8 баллов
5 лет назад
Нормально
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Мной работа была выполнена не полностью, 4 из 5 пунктов, за что приношу извинения. Заказчик всегда на связи, оплатил максимально быстро. Рекомендую к сотрудничеству.
$24
10 баллов
6 лет назад
Доволен выполненной работой! Алексей показал на практике свой профессионализм в настройке GA. Рекомендую!
Ответный отзыв
Четко сформированное ТЗ, своевременная оплата. Алексей приятный в общении и всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
$7
10 баллов
6 лет назад
Алексей сделал всё очень быстро, качественно. Был постоянно на связи и предлагал разные варианты решения моего задания. В общем - хорошо включается в задачу. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четко поставленное ТЗ и своевременная оплата. Спасибо!
$16
10 баллов
6 лет назад
Спасибо за оперативную работу! Все очень быстро и четко. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество).