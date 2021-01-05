SMM

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен1 заявка107 просмотров
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Что нужно:

  • Создание аккаунта
  • Дизайнерское оформление профиля в соответствии с бренд буком или единым стилем компании.
  • Разработка контент-плана, в соответствии с которым будут проводиться публикации.
  • Привлечение целевой аудитории в виде участников или подписчиков, потенциальных клиентов.
  • Ведение профиля: публикация контента.
  • Настройка и управление таргетированной рекламы
и др.

часть 2

3 года назад
lihai
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
necessary-people
Денис 
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 отзывов(-2)
3 года назад
$300
30 дней