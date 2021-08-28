Нужно спарсить товары на мой сайт

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Завершен8 заявок1563 просмотра

Добрый день.

Нужно спарсить товары с сайта miralls.ru на мой сайт ( единожды), который на движке opencart

По факту требуется товары с этого сайта на мой, и более ничего

Жду от вас ответа по стоимости и срокам

Opencart
4 года назад
rigo
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6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

agmsk
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4 года назад
$15
2 дня
Очень доволен. Советую
Спасибо. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

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