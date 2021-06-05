Нужно создать товарный фид на сайте Wordpress

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки1438 просмотров

Нужно создать товарный фид на сайте Wordpress. Яндекс Маркет.

Отклики только с опытом Wordpress в данной задаче, сразу укажите название плагина, который будет настраиваться. Только программисты.

менеджеры, посредники не требуются.

После пришлю подробности.

WordPress
4 года назад
guero
Алекс 
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