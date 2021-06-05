Нужно создать сниппет/плагин для modx revo, который будет автоматически парсить файлы обмена товаров из 1С и создавать/изменять товары на сайте в виде сущностей miniShop2. На фтп сервере хранятся файлы изображений товаров и xml ...
Нужно создать товарный фид на сайте Wordpress
Нужно создать товарный фид на сайте Wordpress. Яндекс Маркет.
Отклики только с опытом Wordpress в данной задаче, сразу укажите название плагина, который будет настраиваться. Только программисты.
менеджеры, посредники не требуются.
После пришлю подробности.
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