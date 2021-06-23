Доработка парсера

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка128 просмотров

Доработка парсера маркетплейса по Тз. Тз в личку.

4 года назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
4 года назад
$60
12 дней
Евгений большой молодец. Выоко ценю его труд. Дораотка выполнена в срок. Вегда на связи. Оказывает содействие в решеннии наших вопросов. Рекомендую.
Все хорошо!

Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
4 года назад
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