Написать часть SPA (Vue js)

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка1581 просмотр

Приветствую уважаемые фрилансеры!

Мы пишем приложение для трансляции контента (video/image/шаблоны созданные с помощью нашего приложения) на сеть экранов (подключены к андроид плеерам, которые и воспроизводят контент).

Основные функции:

1) Хранение и сортировка данных и медиафайлов

2) Составление плейлистов из хранимого контента

3) Запуск различного контента на разных устройствах (планирование)

4) Распределение по ролям (мультипользовательское приложение)

5) Распределение массивов данных по юзерам

Необходимо написать часть Front-end интерфейса.

Пишем Laravel(Full Rest API) + Vue js (SPA).

Часть дизайна прикрепил.

Подробности с кандидатами.

Основные требование:

- Знание native js / Vue js на высоком уровне

- Умение влиться в текущий проект

- Оптимизация кода

- Умение эффективно оценивать сроки

- Умение работать в команде

AndroidJavaScriptLaravelVue.js
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Александр 
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