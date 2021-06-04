Небольшой модуль на bitrix

Взять данные из каждой клиники на карте https://formthotics.ru/where/ (из БД) и сформировать из них карточки следующим образом:

1. Карточка. Формируется страничка под каждого специалиста, на страничку подтягиваем следующие параметры: ФИО, сертификат действует или нет (чекбокс, заполняется в ручную), город, специализация, фото (заполняется из админки). оставить возможность вручную добавить специалиста.

2. Вывод карточки. На страничке https://formthotics.ru/reestr/ выводить: 1) ФИО (ссылка на карточку) 2) Под ФИО добавить поле где будет указан произвольный текст (заполняется в ручную из админки) вывод на страницу осуществить в рамочке по три блока в ряд.

3. В зависимости от проставленного чекбокса "Сертификат действует" отображать карточку врача на страничке https://formthotics.ru/reestr/ или если чекбокс не проставлен значит выводить их сюда: https://formthotics.ru/reestr/reestr_istek.php По умолчанию для всех чекбокс должен быть проставлен.